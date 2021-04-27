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27.04.2021 23:00
Рубрика: Digital

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Apple оштрафовали в России на 12 миллионов долларов
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Apple Inc. оборотный штраф более чем на 906 миллионов рублей (более 12 миллионов долларов). По данным ведомства, компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

Дело в отношении Apple было возбуждено в начале августа 2019 года. Поводом стало заявление "Лаборатории Касперского", которая пожаловалась на действия американской компании на рынке приложений для iOS.

Фото: REUTERS
Что представила Apple на первом мероприятии в 2021 году

Речь шла о необоснованном отклонении версий программы "родительского контроля" Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия программы "Лаборатории Касперского" лишилась существенной части функционала. Одновременно Apple вывела на рынок в iOS 12 собственное приложение Screen Time ("Экранное время") с аналогичными функциями.

ФАС посчитала, что компания Apple предоставляла конкурентные преимущества собственным продуктам. Одновременно компания ухудшала условия распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

906 миллионов рублей составит оборотный штраф для Apple

"Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках", - говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба предписала компании удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки. Компания обязана обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения в App Store без потери функционала.

ФАС посчитала, что Apple злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений

В Apple заявили, что намерены обжаловать штраф.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", - заявили в российском представительстве компании.

Партнер юридической фирмы "Косенков и Суворов" Денис Косенков считает, что шансы Apple на оспаривание штрафа в суде напрямую зависят от собранных и положенных в основу решения ФАС доказательств, а также наличия состава административного правонарушения.

"Своим вниманием к крупным IT-компаниям, таким как Apple, ФАС России не отличается от антимонопольных органов других стран. Оборотные штрафы в крупных корпорациях всегда связаны с выплатой значительных сумм. Прецеденты по оспариванию решений ФАС в судах, конечно же, есть, для этого суду придется разобраться в том, имело ли место злоупотребление доминирующим положением и ограничение конкуренции со стороны Apple", - отметил юрист.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple Правительство ФАС

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