Apple ответила на гигантский штраф в России

Компания Apple "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".

Об этом говорится в официальном заявлении, имеющемся в распоряжении RG Digital.

Напомним, что российский антимонопольный регулятор наложил на Apple штраф в размере более чем 900 миллионов рублей. Поводом стало заявление "Лаборатории Касперского". В ведомстве посчитали, что компания ухудшала условия распространения продуктов конкурентов и одновременно предоставляла преимущества собственным. Речь шла, в частности, о приложениях для родительского контроля.

Также в ФАС установили, что некоторые положения документации Apple содержат "неограниченное усмотрение ответчика", что грозит ограничением конкуренции.