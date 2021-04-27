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Apple ответила на гигантский штраф в России

Текст:   Антон Благовещенский
27.04.2021,  
17:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".

Об этом говорится в официальном заявлении, имеющемся в распоряжении RG Digital.

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Напомним, что российский антимонопольный регулятор наложил на Apple штраф в размере более чем 900 миллионов рублей. Поводом стало заявление "Лаборатории Касперского". В ведомстве посчитали, что компания ухудшала условия распространения продуктов конкурентов и одновременно предоставляла преимущества собственным. Речь шла, в частности, о приложениях для родительского контроля.

Также в ФАС установили, что некоторые положения документации Apple содержат "неограниченное усмотрение ответчика", что грозит ограничением конкуренции.

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