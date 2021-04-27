Бастрыкин обсудил с коллегами резонансные ЧП

В Следственном комитете прошло большое оперативное совещание. Глава СК Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей региональных следственных управлений о расследовании резонансных дел.

Обсуждались факт невыплаты зарплаты на одном из заводов в Новосибирской области, дорожно-транспортное происшествие в том же регионе, в результате которого погибла 10-летняя девочка, расследование гибели детей во время пожара в Пермском крае, пожара в Хакасии и другие происшествия.

Следователи также обсудили ход проверки хищения в Московской области телефонными мошенниками денег у супруги советского генерал-майора Геннадия Петухова. Доложили Бастрыкину подчиненные и о проверке некачественно оказанной медицинской услуги пациентке в Челябинской области и причинение тяжкого вреда здоровью ребенку выстрелом из пневматического ружья в Приморском крае. По каждому случаю глава ведомства дал конкретные поручения руководителям региональных управлений.

Внимание руководителя управления по Саратовской области обратили на проблему дольщиков ЖК "Победа" и "Пляж". По этому делу расследование ведет полиция. Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче уголовного дела из следственных органов МВД по Саратовской области в СК и встретиться с инициативной группой дольщиков, которые не могут получить уже оплаченное жилье.

Обсуждая ход расследования уголовного дела о гибели троих детей во время пожара в Хакасии, Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям или бездействию чиновников органов опеки, а также контролирующих органов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в вопросе отсутствия надлежащего контроля за многодетной семьей. Напомним, что в управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

На совещании были названы и интересные цифры работы ведомства за первый квартал. Так за три месяца в суд направлено 23 854 уголовных дела против более чем 25 тысяч обвиняемых. Из общего количества передано в суд 2 214 дел о преступлениях коррупционной направленности, 2 100 дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и 3 047 дел о преступных посягательствах на детей. На 10% увеличилось число расследованных тяжких и особо тяжких преступлений, в полтора раза (с 356 до 556) - преступлений, совершенных организованными преступными группами.

И еще важная цифра - две трети дел расследованы в установленный законом двухмесячный период. Говорили и про нераскрытые в прошлые годы дела. В числе раскрытых преступлений, совершенных в прошлые годы, 239 убийств и больше тысячи других тяжких и особо тяжких преступлений.

Председатель Следственного комитета отметил успехи в работе следственных управлений по Удмуртской Республике, Краснодарскому краю, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Астраханской, Тюменской, Тульской и Пензенской областям.