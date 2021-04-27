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27.04.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Следственного комитета продолжают работу над уголовным делом о гибели в результате пожара троих малолетних детей. Задержана их 30-летняя мать, сообщила сегодня пресс-служба главка СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В Свердловской области при пожаре в общежитии погиб ребенок

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 26 апреля, вечером в Аскизском районе Республики Хакасия. После возгорания квартиры, где были заперты матерью шестилетняя и семилетняя девочки с их четырехлетним братом, детей госпитализировали. Спасти их жизни врачам не удалось.

В качестве основной версии причины пожара рассматривается детская шалость с огнем, уточнили в Следственном комитете.

Сыщики намерены ходатайствовать в суде об аресте задержанной женщины.

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