Беларусь пока не приняла решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву

Касаясь вопроса о подписании оставшихся двух дорожных карт по интеграции, Семашко пояснил, что Москва и Минск могут подписать их уже этой осенью. "Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - уточнил он. "Но я скажу, что настроение и аура такая, что они должны быть подписаны, что будет найден - сейчас модное слово - консенсус или компромисс", - добавил дипломат.

Подписание оставшихся интеграционных дорожных карт, добавил Семашко, может произойти после Форума регионов двух стран в конце июня и заседания постоянного комитета Союзного государства "где-то в июле-августе". Он высказал убеждение, что "в этом году (дорожные карты - прим.ред.) будут подписаны. И таким образом, мы, наконец-то, решим главную задачу: пойдем создавать единую экономическую платформу".

Как известно, созданная по инициативе президентов двух стран межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе, связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября минувшего года Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. В апреле белорусский президент заявил, что сторонам осталось доработать 2-3 "серьезные программы экономического характера".