Белоусов назвал правительственный прогноз по инфляции

Инфляция в России по итогам этого года составит примерно 4-4,5%, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Оценка по году где-то находится в диапазоне от 4% до 4,5%, оценка правительства", - приводит слова Белоусова ТАСС.

Как пояснил первый вице-премьер, инфляция в России, скорее всего, выйдет за установленную Центробанком границу в 4%.

Ранее ЦБ озвучивал свой прогноз, в соответствии с которым по итогам этого инфляция составит 4,7-5,2%. Минэкономразвития при этом прогнозирует инфляцию на конец год на уровне 4,3%.