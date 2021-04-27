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27.04.2021 15:43
Рубрика: Экономика

Белоусов назвал правительственный прогноз по инфляции

Текст: Евгений Гайва
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Инфляция в России по итогам этого года составит примерно 4-4,5%, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

ЦБ ожидает, что банки заработают до 1,7 трлн рублей в 2021 году

"Оценка по году где-то находится в диапазоне от 4% до 4,5%, оценка правительства", - приводит слова Белоусова ТАСС.

Как пояснил первый вице-премьер, инфляция в России, скорее всего, выйдет за установленную Центробанком границу в 4%.

Ранее ЦБ озвучивал свой прогноз, в соответствии с которым по итогам этого инфляция составит 4,7-5,2%. Минэкономразвития при этом прогнозирует инфляцию на конец год на уровне 4,3%.

Экономика Финансы Правительство Вице-премьеры

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