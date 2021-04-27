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27.04.2021 20:54
Рубрика: Страхование

ЦБ предупредил о договорах ОСАГО с несовпадающими данными по месту регистрации

Текст: Владимир Баршев
Центробанк предупредил страховщиков о недопустимости расторжения договора ОСАГО в одностороннем порядке из-за того, что место регистрации в паспорте гражданина отличается от места, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Поводом для этого письма стали обращения граждан в ЦБ. Проанализировав эти обращения, Банк России выявил случаи, когда страховщики в одностороннем порядке досрочно прекращают действие договора ОСАГО с собственниками машин, которые сменив место жительства, внесли изменения в паспорт, но не внесли изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Центробанк напомнил, что согласно правилам ОСАГО, страховщик в праве досрочно прекратить действие договора, в случае выявления ложных или неполных сведений, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

Напомним, что территория эксплуатации автомобиля влияет на стоимость страховки. У нас есть территориальный коэффициент, который установлен, как раз, в зависимости от степени риска.

Однако регулятор указал, что в соответствии с законом об ОСАГО территория преимущественного использования транспорта определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника машины, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации либо в паспорте гражданина. Закон не предусматривает преимущества одного документа над другим. Без подтверждения факта о предоставлении ложных или неполных сведений, одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховщиком Центробанк назвал недопустимым.