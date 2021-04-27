ЦБ решил не переносить платежи заемщиков по кредитам в нерабочие дни

Аналогичное решение Банк России принимал в период нерабочих дней в апреле прошлого года.

"При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора", - говорится в сообщении.

Банки и другие финансовые организации, согласно рекомендациям ЦБ, должны самостоятельно определить режим работы в нерабочие дни.