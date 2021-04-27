Центр Гамалеи ответил на претензии бразильского регулятора к "Спутнику V"

Заявление бразильского регулятора о вакцине "Спутник V" не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил на брифинге замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, каждая партия российской вакцины проходит тщательный контроль, ни в одной не выявлено реплекативно-компетентного аденовируса.

"Заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью", - сказал он.

Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V", заявив, что в российской вакцине содержится аденовирус, который способен воспроизводиться. При этом министерство науки Бразилии признало вакцину "Спутник V" безопасной и разрешило ее производство на территории страны

В Центре им. Гамалеи не исключают политических причин в случившемся. Их подтверждают, например, данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США. В нем открыто говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины. Например, что "Офис по международным делам (Office of Global Affairs, OGA) задействовал своего атташе в сфере здравоохранения, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса".