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27.04.2021 08:20
Рубрика: Общество

Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину

Текст: Евгений Гайва
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" отказываются ввозить в Бразилию по политическим мотивам, считают разработчики препарата.

"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", - указано в официальном Twitter-аккаунте разработчиков вакцины. Стоит напомнить, что в 2020 году США пытались помешать приобретению Бразилией российской вакцины.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Между тем отдельные штаты в Бразилии обращались в Федеральный верховный суд с ходатайством о применении российского препарата. Но Anvisa не смогло принять решение в установленный тридцатидневный срок. Тогда Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил ходатайства и разрешил ввозить в страну "Спутник V", если до конца апреля регулятор не примет решение. При этом в Anvisa объясняли затягивание принятия решения отсутствием полного комплекта документов на препарат.

Вакцина "Спутник V" разработана "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат был первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире. Она одобрена в десятках стран мира.

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