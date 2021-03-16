HHS: США отговаривали Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"

Соединенные штаты отговаривали Бразилию от покупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад департамента здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Подчеркивается, что одно из подразделений американского минздрава "использовало дипломатические отношения", чтобы помешать Кубе, Венесуэле и РФ усилить свое влияние в регионе. Речь идет о странах Латинской Америки. Вашингтон предлагал им техническую и гуманитарную помощь. А Бразилию прямо просили отказаться от российской вакцины от COVID-19. Для этого был задействован офис атташе по вопросам здравоохранения.

Создатели препарата "Спутник V" считают подобные действия неэтичными. "Страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Попытки дискредитировать вакцины неэтичны и чреваты дополнительными человеческими жертвами", - подчеркивается в сообщении, размещенном в Twitter.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину. "Данные, которые я знаю, достаточно хорошие", - подчеркнул врач. "Спутник V" занимает второе место в мире по количеству одобривших ее стран. Эффективность препарата составляет 91,6 процента.