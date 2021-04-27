Цифровые аналоги дорог позволят оперативно устранять аварийные места

Современные технологии с использованием машинного зрения позволяют быстро создавать цифровые двойники дорог и их инфраструктуры. С помощью нового аппаратного комплекса на оцифровку всех дорог и дорожной инфраструктуры стандартного города потребуется всего 2 недели.

Этот уникальный комплекс под названием "Автодискавери" был представлен на выставке "Интеллектуальные транспортные системы - регионам", прошедшей в Калуге. Мобильные лаборатории комплекса - по сути, автомобили, напичканные оборудованием, сходным с тем, которое обеспечивает движение беспилотным машинам. Они проводят автоматизированную оцифровку объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

При проезде через город они производят съемку панорамных фото с точными измерениями координат и параметров объектов. Благодаря новейшим разработкам на базе машинного зрения, нейросетевого анализа, LiDAR технологий, система с точностью до 10 см в режиме онлайн определяет и распознает объекты на дороге - светофоры, дорожные знаки, дорожное полотно, а также их текущее состояние. Лидары позволяют строить трехмерное изображение этих объектов.

Большинство ныне существующих систем, позволяющих строить цифровые двойники дорожной инфраструктуры, требуют непосредственного участия человека. "Автодискавери" - полностью автоматизированная система. Благодаря чему исключается возможность ошибки из-за человеческого фактора, а также повышается производительность оцифровки. Все параметры объектов структурируются и заносятся в базу во время проезда, без долгой ручной обработки. Таким образом одна такая мобильная лаборатория оцифровывает до 150 км в день. Готовые фотопанорамы и проверенные паспорта объектов уже на следующий день доступны владельцу дороги. Оцифровка стандартного города занимает не более 2 недель.

Причем систему можно использовать не только для первичной оцифровки, то есть создания цифрового двойника, но и для регулярного мониторинга состояния дорожной инфраструктуры. Новые данные накладываются на уже имеющийся двойник и становится видно, где, что не так, где требуется принять срочные меры до того, как произойдет ДТП.

Цифровые двойники дорожной инфраструктуры вообще упрощают подготовку проектов организации дорожного движения, а также комплексных схем ее организации. А такой комплекс позволяет готовить такую документацию в автоматическом режиме. То есть оперативнее устранять недостатки на дорогах.

Зачастую причиной высокой аварийности на некоторых участках дорог становится не состояние дорожного полотна, а именно неправильная организация дорожного движения. Эдакая западня, заложенная еще в проектировочных работах. Цифровые двойники дорог позволят выявлять такие недостатки буквально не выходя из кабинета. Ведь все данные с точностью до 10 см, а также с панорамными фото будут доступны.

Система с точностью до 10 см в режиме онлайн определяет и распознает объекты на дороге — светофоры, дорожные знаки, дорожное полотно

При использовании таких технологий останется только одна проблема - скорость утверждения новых проектов схем организации движения. На это, как правило, уходят месяцы.

Кстати, в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заложено снижение количества мест концентрации ДТП к 2024 году в два раза, по сравнению с 2017-м.

Может, цифровые двойники позволят решить эту проблему?