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27.04.2021 17:53
Рубрика: Дороги

Движение по всему ЦКАД запустят в третьем квартале этого года

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Движение по всей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) планируется запустить в третьем квартале 2021 года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"На данный момент строительство ЦКАД практически завершено. Последний 25-километровый участок, который запустим уже этим летом, находится в высокой степени готовности", - приводят в госкомпании слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

На участке в 25 километров расположено 21 искусственное сооружение. Их готовность составляет от 80 до 95%, отметил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко. Также идут работы по отсыпке основного хода земляного полотна и устройству нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси.

На первом пусковом комплексе ЦКАД возводят мост через реку Петрица. Уже смонтировано 24 железобетонные балки пролетного строения. Всего на данном сооружении их будет 36.