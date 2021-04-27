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27.04.2021 10:21
Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против трех металлургических компаний из-за цен на рынке плоского проката. Речь идет о "Северстали", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По мнению ведомства, все три компании поддерживали монопольно высокие цены.

"Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. В ведомстве пояснили, что такая процедура позволит избежать "доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий".

В случае установления факта нарушения компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС заявила о признаках картельного сговора на рынке металлопроката. Служба возбудила дело в отношении семи компаний.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь Компании Металлургия и горнодобыча Магнитогорский металлургический комбинат Компании Металлургия и горнодобыча Новолипецкий металлургический комбинат

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