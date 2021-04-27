Голикова призвала работодателей исполнить решение о нерабочих днях

Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила работодателей выполнить решение президента о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая.

Это было сделано было для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса, чтобы люди могли уехать из больших городов, пояснила она в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

При этом вице-премьер заметила, что некоторые работодатели не считают справедливым подобное решение. Ситуация с заболеваемостью в целом стабильная, но это хрупкая стабильность, заметила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных с 4 по 7 мая 2021 года.