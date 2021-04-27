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27.04.2021 12:34
Рубрика: Власть

Голикова призвала работодателей исполнить решение о нерабочих днях

Текст: Евгений Гайва
Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила работодателей выполнить решение президента о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Голикова предложила заранее начислить зарплату, выпадающую на праздники

Это было сделано было для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса, чтобы люди могли уехать из больших городов, пояснила она в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

При этом вице-премьер заметила, что некоторые работодатели не считают справедливым подобное решение. Ситуация с заболеваемостью в целом стабильная, но это хрупкая стабильность, заметила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных с 4 по 7 мая 2021 года.

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