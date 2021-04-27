Готовы ли в аэропортах создать коридоры для привитых пассажиров

Единые международные подходы к использованию данных о вакцинированных пассажиров для оптимизации предполетных процедур пока отсутствуют. "В связи с этим сложно оценивать, может ли создание выделенных коридоров для пассажиров, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, найти применение в организации международных перевозок или нет", - заявили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Представитель аэропорта Шереметьево отметил, что обсуждение подобных идей относится к компетенции уполномоченных государственных органов.

В Минтрансе также отметили, что эту идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. При этом признали, что вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания.

В Роспотребнадзоре, который является одним из компетентных в данном вопросе органов, на запрос "РГ" с просьбой оценить идею введения специальных коридоров не ответили.

Проработать возможность создания выделенных коридоров для привитых пассажиров международных авиарейсов аэропорты попросил Минтранс, сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства. В частности, речь идет о предложении МИД России создать специальные коридоры для въезда пассажиров из ОАЭ.

Однако такой шаг будет ущемлять права пассажиров, не прошедших вакцинацию, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Некоторые граждане могли не получить вакцину по медицинским показаниям. Во всех странах мира вакцинация идет только на первом этапе", - сказал он.

Речь должна идти не о введении выделенных коридоров для вакцинированных, а о цифровизации процедуры прохождения регистрации на рейс и прохождения границы. При этом у пассажиров обязательно должна быть альтернатива: предъявить ли справку по результатам ПЦР-теста об отсутствии заболевания, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации.

В мире выделенных коридоров для вакцинированных пассажиров нет. При этом вводятся электронные сертификаты. Российские сертификаты о вакцинировании препаратом "Спутник V" признают на Мальдивах, в Хорватии, Черногории, Греции как альтернативу ПЦР-тестам, подчеркнул эксперт.

"Цифровизация документа, который несет в себе информацию о ПЦР-тесте или вакцинировании ускорила бы прохождение предполетных формальностей. Но выделять людей только по принципу вакцинирования было бы нарушением прав и свобод", - резюмировал Горин.