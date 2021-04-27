Илон Маск: При покорении Марса будет много человеческих жертв

Покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах нет.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - заявил в эфире CNN американский миллиардер Илон Маск. Возглавляемая им компания SpaceX разрабатывает для полетов на Красную планету космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к Марсу планируют до 2030 года.

"Это будет славное приключение и поразительный опыт", - добавил Маск. Ранее он пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек. Британский астрофизик Мартин Рис эти планы раскритиковал. "Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", - подчеркнул Рис.