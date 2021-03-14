Британский астрофизик раскритиковал планы Маска колонизировать Марс

Британский астрофизик Мартин Рис раскритиковал назвал опасным заблуждением идеи основателя SpaceX Илона Маска, который ранее сообщил о планах отправить на Марс огромное количество людей. "Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", - цитирует ученого агентство Sky News. Еще один астрофизик Нил Деграсс Тайсон, в свою очередь, подчеркнул, что для комфортной жизни на Марсе людям придется создать там необходимые условия, то есть "превратить" Красную планету в Землю.

Напомним, американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек. Президент "Марсианского общества" Роберт Зубрин назвал эти планы очень амбициозными.

Эксперт сказал, что нам под силу основать обитаемую колонию на Марсе к 2030 году и создать марсианский город-миллионник к 2100 году. А в ближайшие пять лет вполне реально отправить на Красную планету корабли Starship с грузом или роботами, чтобы приступить к автоматизированному строительству базы. Но для жизни колонизаторов на этой базе потребуются силовые установки и системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.