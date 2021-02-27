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27.02.2021 22:40
Рубрика: Общество

"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В интернете появились кадры, которые зафиксировали движущиеся по поверхности Марса гигантские смерчи. Съемка велась с борта космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

Фото: iStock
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Два снимка, сделанных с разницей в 45 секунд, обнародовала госкорпорация "Роскосмос". На фотографиях видны пятна, движущиеся со скоростью четыре и восемь метров в секунду по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, и оставляющие за собой темную полосу. Также можно различить тени пылевых столбов. Подобные вихри впечатляющих масштабов - постоянное явление на поверхности Красной планеты.

"Частые пылевые смерчи сдувают верхний слой пыли, оставляя на поверхности своеобразную паутину следов. Раскручивается же этот поток в результате горизонтального порыва ветра. Набрав достаточную скорость, вихрь может втягивать пыль и переносить ее по поверхности", - отмечается на сайте "Роскосмоса".

Также сообщается, что марсианские смерчи могут достигать восьми километров в высоту, оставляя следы шириной от десятков до сотен километров. Изучение таких явлений позволяет понять, как смерчи влияют на климат планеты.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

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