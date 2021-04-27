Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре

Среди российских туристов растет спрос на Кипр, заявил член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян в эфире радио "Комсомольская правда". Он пояснил, что это связано с закрытием Турции, а также исключил из-за этого повышение стоимости отдыха на этом курорте.

"В этом году на Кипр не поедут англичане, поэтому отельеры для россиян цены не поднимут", - сказал эксперт.

Он также объяснил популярность Кипра в нашей стране тем, что на него не требуется шенгенская виза в отличие от соседней Греции.

"Греция заявляет, что ждет нас, но оперштаб не принял никакого решения по Греции. А в Грецию нужна шенгенская виза, у многих ее нет, а на Кипр она не нужна", - говорит Мкртчян.

Однако, по его словам, России не хватает устойчивого авиасообщения с Кипром, и если бы оно было, то из 15 городов России полетели бы рейсы на Кипр.

Между тем, между Россией и Египтом достигнута договоренность о возобновлении авиаперелетов на популярные египетские курорты - Шарм-эль-Шейх и Хургаду, которые могут возобновиться уже в середине мая.