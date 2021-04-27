Новости

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 22:08
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 22:03
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 22:02
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 21:49
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 21:45
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 21:43
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 21:39
Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре 21:29
В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам 21:15
В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 21:29
Рубрика: Экономика

Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре

Текст: Елена Манукиян

Среди российских туристов растет спрос на Кипр, заявил член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян в эфире радио "Комсомольская правда". Он пояснил, что это связано с закрытием Турции, а также исключил из-за этого повышение стоимости отдыха на этом курорте.

Фото: РИА Новости
Кабмин выделит еще 4,7 миллиарда рублей на туристический кешбэк

"В этом году на Кипр не поедут англичане, поэтому отельеры для россиян цены не поднимут", - сказал эксперт.

Он также объяснил популярность Кипра в нашей стране тем, что на него не требуется шенгенская виза в отличие от соседней Греции.

"Греция заявляет, что ждет нас, но оперштаб не принял никакого решения по Греции. А в Грецию нужна шенгенская виза, у многих ее нет, а на Кипр она не нужна", - говорит Мкртчян.

Однако, по его словам, России не хватает устойчивого авиасообщения с Кипром, и если бы оно было, то из 15 городов России полетели бы рейсы на Кипр.

Между тем, между Россией и Египтом достигнута договоренность о возобновлении авиаперелетов на популярные египетские курорты - Шарм-эль-Шейх и Хургаду, которые могут возобновиться уже в середине мая.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего