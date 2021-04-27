Как защитить национальное информационное пространство

Что делать, если у вас "завис" компьютер, когда ребенок решает на нем задачку по математике? А если не открывается информационный ресурс правительства или ЦИК? Как пандемия коронавируса повлияла на обстановку в информационном пространстве? Растет или уменьшается число компьютерных атак в экстремистских целях? Как защитить информационное пространство России в 2021 году? На эти вопросы ответил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Пандемия COVID-19 и вызванная ею активизация онлайн-жизни - дистанционные работа и учеба, резкий рост числа компьютерных игр - привели к информационным перегрузкам во всем мире. Объем трафика вырос примерно на треть, а некоторые провайдеры заявляют о двукратном его повышении. Специалисты отмечают также большой рост количества и сложности компьютерных атак. На две трети выросли такие атаки на финансовые площадки, отмечается их рост на информационные ресурсы государственной власти и промышленных предприятий.

Среди основных типов выявленных компьютерных атак, по словам Николая Мурашова, лидируют компьютерные атаки с применением методов социальной инженерии, их объем вырос в 10 раз. В рамках подобных атак активно рассылаются письма по электронной почте, имеющие своей целью фишинг и всевозможные формы вымогательства. С ложной ссылкой на авторитетные международные организации (чаще всего на ВОЗ) мошенники стараются добраться до данных банковских карточек.

Растет число фейковых порталов и фейковых новостей. Четырехкратно, по данным Николая Мурашова, увеличилось число компьютерных атак на центры разработки вакцины против COVID-19. Целью некоторых из них был несанкционированный доступ к технологиям создания вакцины.

Крупные атаки на информационные ресурсы органов государственной власти проходили во время проведения несанкционированных митингов. По словам Николая Мурашова, удалось установить, что некоторые из них координировались из США. Однако нарушений функционирования информационных ресурсов государственной власти все-таки не наблюдалось, прежде всего из-за своевременного выявления атак.

Интересно, что атаковались даже информационные ресурсы для обучения школьников, хотя в значительно меньшей степени. Наиболее сильную компьютерную атаку на школьные ресурсы пережил, например, Алтайский край. Чтобы обезопасить себя от подобных атак, Николай Мурашов посоветовал российским гражданам "проявлять личную бдительность" и действовать по правилам личной гигиены: обновлять антивирусные программы с той же необходимостью, с какой мы моем руки, садясь за стол.

Справиться с атаками помогут правила личной компьютерной гигиены

Николай Мурашов подчеркнул, что НКЦКИ может помочь защитить от хакеров информационные ресурсы виртуального "Бессмертного полка" и акции "Георгиевская ленточка", но для этого их владельцы (общественные движения) должны обратиться в центр за помощью.

Отвечая на вопрос "Насколько Россия сегодня готова к отключению от всемирного интернета", Николай Мурашов многозначительно сказал: "Ну я готов". Но часто переход на российский софт (особенно для крупных компаний) связан с многомиллиардными затратами. Герман Греф и Алексей Миллер уже называли цифры в один триллион и 180 млрд. рублей.