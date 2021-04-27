Как защитить национальное информационное пространство

Новости

В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
Вид на жительство в РФ дадут в обмен на инвестиции 17:58
Движение по всему ЦКАД запустят в третьем квартале этого года 17:53
Елизавета II впервые появилась на публике после похорон мужа 17:52
В Москве апрель ставит рекорды по количеству осадков 17:47
МИД Испании подтвердил гибель двух испанских журналистов в Буркина-Фасо 17:46
В ВОЗ отметили мягкое снижение заболеваемости коронавирусом в России 17:45
Осенняя погода ожидает москвичей на майские праздники 17:37
Пустующие из-за пандемии офисы лондонского Сити переоборудуют в жилье 17:28
Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 19:52
Рубрика: Digital

Атака из головы

Как защитить национальное информационное пространство
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Что делать, если у вас "завис" компьютер, когда ребенок решает на нем задачку по математике? А если не открывается информационный ресурс правительства или ЦИК? Как пандемия коронавируса повлияла на обстановку в информационном пространстве? Растет или уменьшается число компьютерных атак в экстремистских целях? Как защитить информационное пространство России в 2021 году? На эти вопросы ответил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Пандемия COVID-19 и вызванная ею активизация онлайн-жизни - дистанционные работа и учеба, резкий рост числа компьютерных игр - привели к информационным перегрузкам во всем мире. Объем трафика вырос примерно на треть, а некоторые провайдеры заявляют о двукратном его повышении. Специалисты отмечают также большой рост количества и сложности компьютерных атак. На две трети выросли такие атаки на финансовые площадки, отмечается их рост на информационные ресурсы государственной власти и промышленных предприятий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Российский рынок информационных технологий вырос на 14% за 2020 год

Среди основных типов выявленных компьютерных атак, по словам Николая Мурашова, лидируют компьютерные атаки с применением методов социальной инженерии, их объем вырос в 10 раз. В рамках подобных атак активно рассылаются письма по электронной почте, имеющие своей целью фишинг и всевозможные формы вымогательства. С ложной ссылкой на авторитетные международные организации (чаще всего на ВОЗ) мошенники стараются добраться до данных банковских карточек.

Растет число фейковых порталов и фейковых новостей. Четырехкратно, по данным Николая Мурашова, увеличилось число компьютерных атак на центры разработки вакцины против COVID-19. Целью некоторых из них был несанкционированный доступ к технологиям создания вакцины.

Крупные атаки на информационные ресурсы органов государственной власти проходили во время проведения несанкционированных митингов. По словам Николая Мурашова, удалось установить, что некоторые из них координировались из США. Однако нарушений функционирования информационных ресурсов государственной власти все-таки не наблюдалось, прежде всего из-за своевременного выявления атак.

Интересно, что атаковались даже информационные ресурсы для обучения школьников, хотя в значительно меньшей степени. Наиболее сильную компьютерную атаку на школьные ресурсы пережил, например, Алтайский край. Чтобы обезопасить себя от подобных атак, Николай Мурашов посоветовал российским гражданам "проявлять личную бдительность" и действовать по правилам личной гигиены: обновлять антивирусные программы с той же необходимостью, с какой мы моем руки, садясь за стол.

Справиться с атаками помогут правила личной компьютерной гигиены 

Николай Мурашов подчеркнул, что НКЦКИ может помочь защитить от хакеров информационные ресурсы виртуального "Бессмертного полка" и акции "Георгиевская ленточка", но для этого их владельцы (общественные движения) должны обратиться в центр за помощью.

Отвечая на вопрос "Насколько Россия сегодня готова к отключению от всемирного интернета", Николай Мурашов многозначительно сказал: "Ну я готов". Но часто переход на российский софт (особенно для крупных компаний) связан с многомиллиардными затратами. Герман Греф и Алексей Миллер уже называли цифры в один триллион и 180 млрд. рублей.

Digital Технологии Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах