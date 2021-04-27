Ком в горле оказался признаком опасных болезней

Ощущение кома в горле мы чаще всего связываем со стрессовыми ситуациями. От сильных переживаний становится тяжело глотать или даже дышать, однако обычно это относительно быстро проходит. Но иногда ком в горле свидетельствует о наличии серьезных заболеваний, поэтому здесь главное внимательно прислушиваться к собственным ощущениям.

Длительный стресс, например, проблемы на работе или в отношениях с партнером, от которых постоянно хочется рыдать, - наиболее распространенная причина появления кома в горле, заявила "Пятому каналу" врач-терапевт Ирина Ескова. Соответственно, как только удастся избавиться от депрессии, неврозов или панических атак, проблема исчезнет.

Также неприятное ощущение в горле может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, особенно, если сопровождается сильным першением. Помимо этого, влиять на горло могут заболевания ЖКТ, при которых возникает регулярная изжога, а также язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Сдавливать мягкие ткани гортани может и увеличенная щитовидная железа, а при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавливанием нервных корешков.

- При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть, - уточнила Ирина Ескова.

Куда более опасными могут быть заболевания вроде ангины. Воспалительный процесс, если его вовремя не остановить, может вызвать отек, нагноение, из-за которых будет трудно не только глотать, но и дышать. В этом случае, как и при подозрении на злокачественные новообразования, необходимо своевременно обратиться к врачу.