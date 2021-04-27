Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов

В документе МВД Турции отмечается, что иностранные туристы освобождаются от требования соблюдать комендантский час. "Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, находящихся в Турции временно в рамках туристической деятельности", - говорится в циркуляре. При этом имеющие вид на жительство в стране иностранцы должны будут соблюдать комендантский час.

Среди ограничений на период нового локдауна отмечается, что рынки и магазины в стране смогут работать только с понедельника по субботу с 10 утра до 5 вечера, а посещать их разрешается только пешком. Рестораны, кафе и другие точки общественного питания не смогут принимать посетителей и будут работать только на вынос, либо доставлять заказы на дом.

Местные СМИ сообщают, что в некоторых туристических районах страны отмечаются случаи злоупотребления новыми правилами со стороны местных граждан и иностранцев с видом на жительство. Как пишет издание Cumhuriyet, силы полиции вынуждены выставлять все больше патрулей на улицах городов и осуществлять проверки среди тех, кто находится на улице в период действия комендантского часа. По информации полиции, в прошлые выходные за нарушение комендантского часа было оштрафовано более 10 иностранцев с видом на жительство и трое граждан Турции, которые пытались сойти за иностранных туристов.