В Турции введут полный локдаун до 17 мая

Власти Турции введут полный локдаун с 29 апреля до 17 мая. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган пояснил, что, за исключением отдельно оговоренных с МВД, будут закрыты все офисы и рабочие места. Для междугородних поездок нужно будет получать разрешение. А общественный транспорт перейдет на режим 50%-ной загруженности.

Напомним, Россия с 15 апреля до 1 июня приостановила регулярные и чартерные рейсы с курортами Турции, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Авиакомпании вывезли из Турции более 7 тысяч россиян.