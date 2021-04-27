Матвиенко: Надо добиться от правительства решений по газификации регионов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев добиться от правительства решений по газификации регионов, исходя из поручений, которые прозвучали в Послании президента Федеральному собранию.

"Сейчас президент дал жесткое поручение, нам нельзя упустить этот момент и добиться, обратиться в правительство, чтобы оно приняло нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - заявила она во вторник на заседании Совета законодателей.

"Крупные международные проекты это хорошо и престижно, но у нас есть регионы, где уровень газификации 10-12%, причем там, где проходят крупные магистральные газовые сети. Мне кажется, надо ментально повернуть ситуацию", - добавила глава Совфеда.

Напомним, в Послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что немало российских семей живет в населенных пунктах, где газовые трубы подведены к границам поселений, но не к жилым домам. Он поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, причем с условием - за подводку газа до границы земельного участка люди платить не должны. Президент пообещал лично проследить за исполнением поручения.