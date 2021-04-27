Матвиенко: Надо ускорить введение кешбэка за детские путевки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала как можно скорее принять нормативные акты по возврату половины стоимости детских путевок, чтобы "не потерять это лето".

"Близится детский отдых. Я сейчас ехала, по радио слышала, что родители купили путевки, а теперь сдают, потому что ждут нормативного акта, как им будут 50% стоимости путевок возвращать", - сказала она во вторник на заседании Совета законодателей.

"Мы можем потерять это лето в плане оздоровления детей. Здесь надо очень четко отработать", - добавила глава Совфеда.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. По словами вице-премьера Дмитрия Чернышенко, правительство выделит на программу 2 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.