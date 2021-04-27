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27.04.2021 15:09
Рубрика: Экономика

Металлурги ответили на претензии ФАС по ценам на рынке

Текст: Михаил Загайнов

Крупнейшие российские металлургические компании - "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" - ответили на претензии Федеральной антимонопольной службы по ценообразованию на рынке плоского проката.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе, для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры", - заявили "Российской газете" в пресс-службе ПАО "НЛМК", отметив, что готовы предоставить ФАС всю необходимую информацию.

В свою очередь в "Северстали" отметили, что пока не получали документов из ФАС. В компании добавили, что готовы к сотрудничеству с антимонопольной службой в рамках расследования.

"ФАС РФ хорошо известно, что рынок стали глобален и российские цены на стальную продукцию формируются, исходя из мировых тенденций. Тенденция дефицита стальной продукции в мире временная, мы ожидаем, что в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется", - говорится в заявлении компании.

По мнению "Северстали", вмешательство в рыночные механизмы на локальных рынках могут привести к негативным последствиям для экономики.

О готовности сотрудничать с ФАС заявили и в "ММК". "ПАО "ММК" работает в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не является монополистом на указанных рынках", - отметили в компании.

Ранее ФАС сообщила о возбуждении дел против трех компаний, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

"Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

В случае установления факта нарушения компаниям грозят оборотные штрафы.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь

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