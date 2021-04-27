Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах

Министерство просвещения планирует заменить в колледжах учебники по истории, где недостаточно отражены события Сталинградской битвы. Это произойдет уже со следующего учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство вместе с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников в колледжах.

- Надеюсь, что законопроект будет принят, и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент, - цитирует ТАСС Сергея Кравцова.

Напомним, ранее в ходе Послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что с удивлением читает некоторые учебники по истории, в которых нет информации о Сталинградской битве. Президент поинтересовался, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.

Министерство просвещения провело полную проверку всех учебников. Оказалось, что учебник "История России и мира" под редакцией Волобуева действительно слабо отражает события Сталинградской битвы. Этот учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах (В школах - уже нет).

- В организациях среднего профобразования, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, - сообщало минпросвещения.

Это планируется исправить новым законопроектом.