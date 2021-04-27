Мосгорсуд ввел запрет на определенные действия для ФБК и ФЗПГ

Мосгорсуд во вторник вынес определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (обе организации признаны в РФ иноагентами).

Как уточнила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, сам перечень запретов суд не приводит, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме и определение не подлежит публикации. Решение суда было принято в рамках поданного иска прокуратуры Москвы о признании ФБК, ФЗПГ и общественной организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями и о запрещении их деятельности.