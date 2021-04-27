Неизвестные повредили 14 полицейских машин под Парижем

Четырнадцать полицейских машин были повреждены в коммуне Рюнжи, пишет газета Le Parisien.

Все случилось в ночь с воскресенья на понедельник. Неизвестные ворвались на стоянку префектуры местной полиции. Одну из машин они перевернули и облили краской. В общей сложности повреждено 14 транспортных средств, пишет РИА Новости.

По состоянию на вторую половину дня понедельника, никто не был задержан, пишет издание. Отметим, что новый инцидент произошел спустя несколько дней после убийства сотрудницы полиции в комиссариате коммуны Рамбуйе. Злоумышленник напал на жертву с ножом. Пострадавшая и преступник были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что от полученных ран они скончались. Мотивы нападавшего остаются неизвестными.