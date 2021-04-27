Обновленную Lada Vesta забраковали эксперты: претензии к качеству и сборке

Собранные экземпляры обновлённой Lada Vesta не устроили комиссию, посетившую "Lada Ижевск" с целью ознакомления с ходом проекта по подготовке к выпуску модели. Основная претензия - к качеству комплектующих.

Как сообщает Avtograd news, во главе комиссии был Михаил Рябов, исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок, который с февраля 2014 по ноябрь 2018 года возглавлял "Lada Ижевск", то есть именно Рябов запускал Lada Vesta в производство.

В ходе инспекции было изучено три образца, итог - неудовлетворительно. Претензии - к качеству комплектующих, особенно к деталям из пластика.

Из-за несоответствия требованиям наблюдается перекос пластиковых элементов, скрип передней панели, нарушена эстетическая составляющая. Работа с поставщиками будет продолжена до приведения качества на требуемый автопроизводителем уровень.

Напомним, выход Lada Vesta на рынок состоится не ранее 2022 года.