Пентагон: Признание геноцида армян не отразится на военных отношениях с Турцией

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян не отразится на отношениях с Турцией в военной сфере. Такое мнение высказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая в понедельник перед журналистами.

Он подчеркнул, что Анкара - союзник Вашингтона по НАТО. "Мы не ожидаем, что это заявление президента как-то затронет отношения", - цитирует ТАСС представителя минобороны США. Кирби также выразил надежду, что американо-турецкие связи в военной сфере будут только укрепляться.

Напомним, 24 апреля Байден официально признал геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. Его предшественники признавали массовые убийства армян, но не использовали термин "геноцид" из-за возражений Турции. На выступление Байдена отреагировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявив, что Анкара не признает заявление американского лидера, так как слова не способны переписать историю.