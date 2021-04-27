Первый российский сериал о регби выйдет 19 мая

Онлайн-кинотеатры предлагают зрителям премьеры оригинальных проектов - одна интереснее другой. Так, 19 мая, как уже писала "РГ", "КиноПоиск" представит сериал "Пищеблок" - экранизацию романа Алексея Иванова. А платформа more.tv "отвечает" в этот же день не менее громкой премьерой - 19 мая на ней появятся три первые серии спортивной драмы телеканала СТС "Регби" от продюсера и сценариста Ильи Куликова. Главные роли в проекте исполнили: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Александра Власова. Новые серии будут появляться на сервисе еженедельно.

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс, в свое время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый в своей команде осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.

Режиссер Анна Мирохина признается, что ей нужно было понять, как играют в регби, но больше всего ее интересовал вопрос - почему играют? "Что это за люди? Почему приходят в этот спорт и, самое главное, почему остаются? Для меня "Регби" - это история о том, как довольно жестокий спорт делает из тебя человека, а не наоборот, стирает в тебе все человеческое", - слова Анны Мирохиной цитируются по релизу, присланному в "РГ".

Добиться максимальной правдивости и реалистичности своих персонажей актерам помогли постоянные тренировки. Благодаря поддержке клуба ЦСКА режиссер и актеры сериала постоянно присутствовали на играх мужской и женской команд клуба, учились у игроков и участвовали в настоящем тренировочном процессе.

Сюжет сериала близок к реальной истории становления регби-клуба ЦСКА, который за шесть лет прошел путь от любительской команды до высшего эшелона российского регби. В съемках были задействованы более двадцати игроков мужской и женской команд клуба, а тренеры Академии ЦСКА выступали консультантами игровых сцен, что позволило добиться их максимальной достоверности.

Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА говорит так: "С нетерпением жду выхода сериала: для регби это будет безусловная точка роста популярности. Как в Москве, так и по всей стране, мы ждем детей в наши регбийные секции".