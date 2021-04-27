Песков: Кабмин обратит внимание на ситуацию с кешбэком на детские путевки

Решение президента о частичном возмещении стоимости детских путевок в лагеря отдыха не распространяется на уже приобретенные. Кабмин обратит внимание на эту тему, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге. Напомним, об этой мере Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию.
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Журналисты сообщили, что продажи путевок в детские лагеря остановились, а те, кто уже успел их приобрести, просят вернуть деньги, и поинтересовались, распространятся ли на них условия по кешбэку.
"Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", - подчеркнул Песков.
"Если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание", - продолжил пресс-секретарь президента. "Я не знаю, какое может быть в данном случае решение. Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Нужно смотреть на условия договоров, которые были подписаны", - уточнил Песков.