Песков: Кабмин обратит внимание на ситуацию с кешбэком на детские путевки

Журналисты сообщили, что продажи путевок в детские лагеря остановились, а те, кто уже успел их приобрести, просят вернуть деньги, и поинтересовались, распространятся ли на них условия по кешбэку.

"Нет, об этом сейчас речи не идет​​​. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", - подчеркнул Песков.

"Если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание", - продолжил пресс-секретарь президента. "Я не знаю, какое может быть в данном случае решение. Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Нужно смотреть на условия договоров, которые были подписаны", - уточнил Песков.