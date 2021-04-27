Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ

США стремятся к снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что Вашингтон не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.

Это выступление резко прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, "мы заметили, что США только и делают, что стремятся к снижению напряженности, и, конечно, санкции - не единственный инструмент".

Есть еще угроза расширения санкций, размещения систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, написал Пушков в своем Telegram-канале. Российский сенатор также напомнил о высылке российских дипломатов, ожесточенной борьбе против "Северного потока-2" и регулярном направлении военных кораблей в Черное море. "Так что - да: санкции - не единственный инструмент", - заключил Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова еще принять меры в ответ на действия США. "Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - заявил министр.