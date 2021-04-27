Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве

В Кремле ждали появления киноленты о Герое Советского Союза летчике Михаиле Девятаеве, который совершил побег из гитлеровского концлагеря, угнав бомбардировщик. Президент может посмотреть это кино. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Премьера фильма состоится 29 апреля. Режиссер - Тимур Бекмамбетов. В 1945 году десять советских военнопленных сбежали из концлагеря на немецком бомбардировщике, пилотом стал Девятаев. Он привез на Родину сведения о засекреченном центре, где производили ракетное оружие, а также точные координаты стартовых установок "Фау-2" вдоль берега моря.

"Мы, конечно, с удовольствием посмотрим этот фильм. Мы действительно его ждали, интересовались, когда он будет готов. Его долго собирали, раскрашивали...", - заметил Песков.

"Безусловно, президент Путин может его посмотреть", - сказал пресс-секретарь главы государства. На вопрос когда, он ответил: "Когда сможет".