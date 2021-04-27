Ежегодно Москва будет получать до 500 электробусов собственной сборки

Напомним, замену автобусного парка на новый вид городского транспорта Москва начала всего три года назад. 600 таких суперсовременных машин уже ходят по 45 маршрутам столицы. К концу этого года их будет 1000, а в ближайшем будущем - 1600. Комментируя планы правительства столицы, Сергей Собянин сказал: "Сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе. И с каждым годом мы будем наращивать и наращивать его объемы".
Самые первые электробусы для столицы были сделаны в Нефтекамске, на КАМАЗе. Теперь же к их сборке присоединилась и сама Москва - для этого переоборудовали один из цехов Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода, где прежде обслуживали городские дизельные автобусы. Когда власти начали отказываться от закупок новых автобусов, сменил свою ориентацию и цех. Его модернизировали под сборку до 500 электробусов в год. Сами машины, как и прежде, приезжают в Москву из Нефтекамска на специальных тралах. В Сокольниках их оснащение продолжается. В первую очередь слесари устанавливают четыре аккумулятора и токоприемник. С этого момента машина становится уже на ходу. А дальше производится еще 20 операций - от установки дверей и отделки салона до самого главного - мозга электробуса - программного обеспечения, которое управляет его узлами и агрегатами. Это самые дорогие операции. Уровень локализации в Москве достигнет 40 процентов. На втором этапе развития производства - до 2023 года - на предприятии на сборку перейдет еще один цех, выпуская в год плюс 200 электробусов.
Столице сборка электробусов уже добавила 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. 60 миллионов налоговых отчислений благодаря ей будет ежегодно получать московский бюджет. Но главный выигрыш города - это чистый воздух. Ведь замена электробусом только одного дизельного автобуса сокращает выбросы CO2 на 60,5 тонны в год. Умножим эту цифру на 1000. Получится, что уже в этом году на головы москвичей упадет на 60500 тонн сажи меньше, чем три года тому назад!
Тем временем, первые 11 машин уже собраны в новом цехе, пять из них прошли полную проверку. И, как рассказал директор по электротранспорту Марсель Мингалиев, в мае они выйдут на улицы Москвы перевозить пассажиров.