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27.04.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

Гособвинение запросило до 16 лет обвиняемым по делу Голунова

Текст: Иван Егоров

Во вторник, 27 апреля, в Мосгорсуде во время прения сторон гособвинитель попросила для бывших полицейских по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову от 7 до 16 лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили адвокаты обвиняемых.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Голунов рассказал в суде, что происходило в полиции после его задержания

Само заседание проходило в закрытом режиме. Игорю Ляховцу прокурор попросила назначить 16 лет колонии общего режима, Денису Коновалову - 7 лет, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву - по 12 лет. Также прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего Ивана Голунова на 5 млн рублей. Единственный из фигурантов, который полностью признал вину и дал показания на бывших коллег - Денис Коновалов. Остальные отрицают вину.

Экс-полицейских обвиняют фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и в незаконном обороте наркотиков.

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