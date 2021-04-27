Гособвинение запросило до 16 лет обвиняемым по делу Голунова

Во вторник, 27 апреля, в Мосгорсуде во время прения сторон гособвинитель попросила для бывших полицейских по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову от 7 до 16 лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили адвокаты обвиняемых.

Само заседание проходило в закрытом режиме. Игорю Ляховцу прокурор попросила назначить 16 лет колонии общего режима, Денису Коновалову - 7 лет, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву - по 12 лет. Также прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего Ивана Голунова на 5 млн рублей. Единственный из фигурантов, который полностью признал вину и дал показания на бывших коллег - Денис Коновалов. Остальные отрицают вину.

Экс-полицейских обвиняют фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и в незаконном обороте наркотиков.