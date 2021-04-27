Из онлайна в офлайн: Как вузы используют опыт дистанта в очных занятиях

В 2020 году во всех вузах Минобрнауки появилась электронная образовательная среда. Возможностей для качественного и комфортного обучения в условиях дистанта стало больше.

Сегодня, несмотря на то, что вузовские аудитории снова "в деле" и студенты приходят на занятия, многое из опыта "удаленки" становится частью обычного образовательного процесса.

Например, в Воронежском госуниверситете сегодня проводится более 11 тысяч электронных курсов. Причем примерно треть дополняется системой видео-конференц-связи. У половины курсов даже есть встроенная система оценивания.

Электронный формат позволяет распространять образовательный продукт вуза на большую аудиторию.

- Мы разрабатываем массовые открытые онлайн-курсы: вложили серьезные средства в серверное оборудование, приобрели необходимые девайсы, - сообщил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

При этом он убежден: очные формы выигрывают у дистанционных в качестве.

- Даже несмотря на то, что наши преподаватели, независимо от возраста, владеют технологиями дистанционного обучения, мы понимаем: только дистант не сможет обеспечить необходимое высокое качество образования, - отметил ректор.

В Крымском федеральном университете им. Вернадского считают, что технические средства помогают "прокачать" методы преподавания.

- Пандемия стала триггером эволюции в образовании, - уверен ректор КФУ Андрей Фалалеев. - Кроме чисто технического перехода лекций в онлайн, это еще и совсем другой формат: более четкая подача материала. Безусловно, мы ожидаем в длительной перспективе изменения методик преподавания. В частности, это будут более структурированные лекции, более короткие отрезки-модули.

По мнению Фалалеева, будут меняться и формы промежуточного контроля знаний. Форма, когда надо было просто просмотреть в контрольных тетрадях материал и ручкой записать оценку, сильно устарела. В КФУ сегодня уже используются трехмерные анатомические модели для проверки знаний, в разработке - система виртуальных помощников для преподавателей.

- Мы работаем над системой виртуальных помощников. Это использование виртуального пространства, дополненной реальности при подаче материала, - пояснил ректор КФУ. - Также в ходу трехмерные симуляторы: когда студенту надо усвоить сложные пространственные задачи, появляются графические помощники.

Ярославский технический госуниверситет с начала февраля 2021 года вышел на очный формат обучения с элементами дистанционной поддержки

- Личное присутствие в университете, в лабораториях - важнейшее условие успешной учебы, - считает ректор ЯГТУ Елена Степанова. - Сейчас мы "встраиваем" в очный формат первокурсников. Мы мало успели поработать с ними "контактно" в начале учебного года - первый семестр преимущественно прошел в смешанном и полностью дистанционном режиме. Поэтому, помогаем их "живой" социализации.

При этом очень помогает большой массив оцифрованных материалов, которые оставила "в наследство" удаленка. Цифровые платформы, проектное обучение, виртуальные лаборатории, доступ к электронным библиотекам - все это очень востребовано и после возвращения к очному формату обучения.

- В период дистанта наши преподаватели смогли "упаковать" ранее наработанные материалы: это и оцифрованные лекции и семинарские занятия, тесты, расположенные в электронной образовательной среде университета, видеолекции, - говорит Степанова. "Профессорско-преподавательский состав прекрасно владеет инструментарием работы на сетевых платформах и в других средах дистанта", - подчеркнула она.

Внедрение современных цифровых решений в образовательный процесс - задача федерального проекта "Цифровая образовательная среда", - напомнили в пресс-службе Минобрнауки. - Сюда входит создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, а также обеспечение ее доступности при сохранении очных форм обучения.