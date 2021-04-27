Как делают бизнес на горе родственников

Когда уходит близкий человек, горе придавливает тебя и уже не до мелочей. Этим пользовались сотрудники морга Брянской областной больницы. Повесили объявление, что тела выдаются строго с 15 до 17 часов. Организовали очередь на несколько дней. А тем, кому невтерпеж, - плати. Сейчас ими занимается следственное управление. "Светит" им до 10 лет строгого режима.

Заведующий моргом хранил свои сбережения в шкатулочке с надписью «Бери от жизни все!». Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области

В поезде я размышлял. Сделает хирург нужную операцию - я ему бутылку коньяку несу. Участковым терапевтам впору открывать кондитерскую - столько благодарные пациенты конфет нанесли. Правда, мне одна врачиха сказала:

- А детишек я конфетами кормить буду? Так недалеко и до диабета...

И я полез за деньгами.

А чем отличаются патологоанатомы? Работа у них сложная. Не каждый пойдет резать трупы. Зарплаты небось нищенские. Вот и подкармливают их сердобольные родственники. Помянут на эти денежки раба божьего - и ладно.

Да вот совсем недавно в одной области врачи поехали к больному в деревню на телеге. Бензина не было. Не успели. А сколько демонстраций в белых халатах из-за крохотных зарплат? Рука сама тянется к бумажнику.

Два часа в день на выдачу тел — это просто издевательство. Или злой умысел. Фото: Юрий Снегирев

И за это дают 10 лет?

Брянская областная больница N 1 сейчас сама напоминает морг. Врачи, лишь узнав, что я журналист, спасаются бегством. Даже в администрации со мной никто не стал разговаривать - идет следствие, все вопросы к нему. Нашел морг - приземистое зданьице в самом углу территории. Окна зашторены. Двери на кодовом замке. Было 10 утра - самое время для выноса. Но нет ни катафалков, ни венков, ни плачущих родных. Стучал-стучал в дверь. Выглянула испуганная женщина.

- Я ничего не знаю! В отпуске была! - и дверь с лязгом захлопнулась.

...Хоронили тещу местного полицейского. Родни, конечно, понаехало. Заказали катафалки-"мерседесы" и ресторан для поминок. Но никак не укладывалось это траурное мероприятие в те самые два часа на выдачу тел. Санитар и подсказал выход:

- Надо дать кому следует, и все будет окей!

Попросили, вернее, потребовали, 7 тысяч рублей за внеплановую выдачу тела. А то ждать придется еще сутки - слишком много коронавирусных. Да и тело могут чисто случайно перепутать. Пришлось платить. Но осадочек остался. Родственник пошел в отделение полиции и написал заявление. Тут-то все и вскрылось. Делом занялось следственное управление Следственного комитета по Брянской области. Операцию по задержанию проводили под страшным секретом. Задержали одним махом 18 человек. Семеро из них работники похоронных контор. Остальные из морга. В 1-ю областную срочно были командированы прозекторы из других моргов. Люди-то продолжали умирать.

Обыски шли не один день. У заведующего нашли 400 тысяч рублей. Причем часть из них уже была расфасована в виде премий сотрудникам. Канцелярской скрепкой были пришпилены фамилии. Нашли и тайные ведомости, согласно которым шел расчет. Также у него обнаружился новенький джип стоимостью 3,6 миллиона рублей.

Этот джип стоимостью 3,6 миллиона рублей сейчас под арестом, как и его хозяин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области

На "приемке" неучтенных сумм сидела женщина, которую я назвал бы психологом. Она точно определяла, кто сколько может дать. Ставки начинались от 3 тысяч рублей. 1 января весь личный состав морга как один вышел на работу. У детей в это время елки. У прозекторов страда почище. Морг-то официально закрыт. Но если постучаться с черного хода, то все будет окей!

Следственное управление по иронии судьбы находится прямо напротив самого большого Советского кладбища. Так что за "контрольной закупкой" далеко ходить не пришлось. Иван Дюбко, несмотря на свою молодость, уже "важняк" - следователь по особо важным делам. Он и ведет это резонансное дело. Он пришел на встречу с журналистом прямо с допроса.

- Наверное, это самое крупное дело за последние годы? - спросил я его.

- По количеству фигурантов однозначно да! И по количеству потерпевших. Сейчас их 87.

- И цифры растут! - уточнил старший помощник руководителя следственного управления Александр Афонин. - В ведомство через официальный сайт и аккаунты в социальных сетях поступают все новые и новые заявления потерпевших.

- Тут все-таки врачи. Им мало платят. А вы им целых 10 лет уготовили...

- У заведующего патологоанатомическим отделением, например, зарплата достигала 100 тыс. рублей, а бывало и больше. Также и у некоторых его подчиненных врачей. Да, санитары отделения зарабатывали около 40 тысяч, но и это для Брянска приличные деньги.

Тут я немедленно согласился. Да я в своей Москве, мотаясь по командировкам, столько не получаю. Сомнения испарились.

Перешел дорогу и оказался на кладбище. Пошел к свежим могилкам. Там встретил пенсионерку Марию Ивановну. Месяц назад она схоронила свою старшую сестру. Венки на могилке еще не осыпались. Она поливала цветочки.

- Марья Ивановна, с вас деньги в морге брали?

- А как же! 2600 по квитанции за выдачу тела. И еще 3 тысячи уж сама не знаю за что. Похороны были с утра. А тела выдаются с обеда. Кто это выдумал?

- А вы в полицию не обращались?

- Какая полиция? Мне бы сестренку похоронить на третий день. Чтобы по-людски все было. Батюшку на кладбище уже пригласили. Не отменять же?

Сотни брянцев вынуждены были платить "оброк" областному моргу. Хоронить-то надо! Фото: Юрий Снегирев

Я пошел в ритуальный центр "Ангел", который тут всем заправляет. Журналистом представляться не стал, чтобы докопаться до истины.

- Я сам из Москвы, - начал я. - Тут у вас в больнице моя бабушка лежит. Врачи сказали, что надежды нет и надо готовиться к самому худшему. Вот пришел прицениться.

Меня встретили как родного. Защелкали счеты, появились столбцы цифр.

- Вам какой гробик? Подороже или эконом?

- Эконом.

- Ну тогда за 1700. Венки будете брать? У нас самые низкие цены в городе!

Посчитали. Тысяч 30 мне моя мифическая бабушка обойдется.

- Я слышал, что в морге очереди на выдачу тел. Как бы эту проблему решить?

- У вас где бабуля лежит?

- В 1-й областной.

- Ну тогда не стоит волноваться. У нас там все схвачено. Договоримся, - и приемщица подмигнула.

От этого подмигивания мне стало не по себе. Ну что ты будешь делать...

Операцию проводили в сжатые сроки и предельно жестко. Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области

С адвокатом одного из патологоанатомов я встретился на лавочке в одном из парков Брянска. Он просил не называть ни своего имени, ни имени своего подзащитного. Дело еще "дымится", и как скажется одно неверное слово на судьбе медика, никому не известно.

- Я 30 лет наблюдаю за этим моргом, - начал свой рассказ адвокат. - Должность заведующего очень ответственная. Перед ним два пути: уйти с головой в науку, защитить диссертацию, стать ученым мужем. Или второй путь, о котором мы сейчас говорим. За все эти 30 лет только один заведующий пошел по первому пути. В девяностые да и в двухтысячные врачам платили мало. И на сверхплановый заработок смотрели сквозь пальцы.

- Но сейчас-то, сейчас-то платят достойно.

- Так устроен человек. Ему все мало...

Подзащитный моего адвоката добропорядочный патологоанатом. Крепкая семья. Двое детей. Их надо и в секцию водить, и за ипотеку платить. Одним словом, лишних денег в семье не водилось. В морге таких патологоанатомов работает пятеро. Преступным промыслом, по словам адвоката, занимались заведующий и санитары. Санитары вымогали деньги. Потом заведующий их делил.

После вмешательства органов появилось новое объявление. Стало легче на душе. Фото: Юрий Снегирев

- Мой подзащитный стоял у цинкового стола и резал трупы. Потом оформлял документацию. А в конце недели получал от заведующего "премию". Иногда 10 тысяч рублей, иногда больше. Я понимаю, что за эти деньги покупалось молчание. Но как такое могло происходить под носом областного департамента здравоохранения, я в толк не возьму. Ведь в главном морге нарочно создавался бардак. Ну сколько в день умирает в областной больнице. Ну 10 человек. Неужели кого-то могли перепутать, как грозились санитары? Или не успеть выдать? Типичная кормушка.

Мне все время вспоминается старушка с Советского кладбища, которая похоронила сестру. Мария Ивановна хотела, чтобы было все по-людски, и сунула в нечестную руку три тысячи "гробовых". Поворчала-поворчала, но сестру отпела, как полагается, на третий день. Но почему, почему в брянском морге все устроили не по-людски? Почему на человеческое горе покупаются дорогущие джипы? Почему отчаянье человека стало звонкой монетой? А главное, что делать? На место заведующего, который сейчас коротает свои дни в СИЗО, придет другой. Осмотрится. И перед ним откроются два пути. Один в науку. Другой вы знаете.

P.S. Перед отъездом я навестил морг. Поверх старого наклеили свежее объявление: "Тела выдаются с 9.00 до 17.30". Как-то стало легче на душе.

Комментарий

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

- В прошлом году мы наблюдали случаи, когда в некоторых регионах сложилась критическая ситуация с работой моргов. Нехватка медицинских кадров этой специальности, особенности работы в период пандемии, а также отсутствие контроля со стороны власти за работой этих медицинских учреждений негативно отразились как в целом на работе медиков, так и на доверии наших граждан к ним. Ведь потерять близкого человека - это самое большое горе...

Я сразу же дал своему профильному заместителю и директору департамента здравоохранения несколько поручений. Первое - организовать работу патологоанатомической службы так, чтобы никаких промедлений с выдачей тел умерших не было. Второе - назначить стимулирующие выплаты из регионального бюджета, помимо тех, которые уже были определены на государственном уровне. Так, например, дополнительная региональная выплата врачу составила - 45 980 рублей, среднему и младшему медицинскому персоналу - 22 990 рублей в месяц.

И третье - ежедневно информировать меня о количестве умерших за сутки и количестве тел, которые находятся в моргах области. И мы наладили работу, и все патологоанатомические мероприятия проводились с телами день в день. Мы приняли все меры, чтобы врачи работали, а не зарабатывали!

Но есть другая причина, которая, наверное, присутствует всегда и в любой сфере - человеческий фактор. А это уже работа правоохранительных органов - выявлять и пресекать любые попытки нарушения законодательства, особенно когда эти правонарушения совершаются в момент самого страшного момента для любого человека - потери близкого...