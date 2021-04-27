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27.04.2021 12:27

Миллионы подперли доской

При наличии новых очистных сооружений канализационные стоки текут в приток Волги
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 90(8441)
В Ярославской области выясняют, почему новые очистные сооружения, которые были построены по нацпроекту "Экология" за 190 миллионов рублей и должны были начать функционировать еще в декабре 2020 года, до сих пор не работают, а старые - уже не работают.

О вопиющем случае рассказали представители регионального отделения ОНФ, куда пожаловались жители Большого Села.

Фото: iStock
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- В конце Садовой улицы села можно увидеть две канализационные насосные станции - старую и новую. От старой отходит пожарный шланг, из которого на землю хлещет мутная вода с темной пеной и неприятным запахом. Проворный поток устремляется прямиком в реку Юхоть - правый приток Волги, - описывают увиденное на месте "фронтовики".

По словам руководителя исполкома ОНФ в Ярославской области Игоря Ямщикова, новая станция не запущена и повергает в шок одним своим видом: территория толком не огорожена, в приемный резервуар может заглянуть любой желающий, шкаф управления подперт доской, из-под земли торчит силовой кабель.

- Поражает отношение к безопасности жителей и сохранности имущества. В голове не укладывается, что это часть очень дорогостоящего объекта, - возмущен Игорь Ямщиков.

По словам представителей ОНФ, в районной администрации пояснили, что по условиям контракта строительство очистных сооружений должно было завершиться в декабре 2020 года, но они до сих пор не работают: подрядчик устраняет недостатки. На логичный вопрос, почему при не запущенных в работу новых очистных сооружениях старые оказались отключены, ответа никто не дал. Между тем, со слов жителей, неочищенные стоки попадают в Юхоть с осени прошлого года.

Каким образом очищают канализационные стоки сейчас, муниципальные чиновники внятно не объяснили

- Каким образом очищают канализационные стоки сейчас, муниципальные чиновники внятно не объяснили, сославшись на то, что это компетенция Северного водоканала, - продолжает Ямщиков.

Представители ОНФ уже обратились в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и правительство региона. Кроме того, они намерены подготовить обращение в прокуратуру Большесельского района - чтобы надзорный орган выяснил, как освоены средства, выделенные на строительство очистных сооружений.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
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- Извините, но, когда на объекте за 190 миллионов рублей электрощит уже завалился и его подперли доской, это не может не вызывать вопросов. Проект прошел госэкспертизу, соответственно, расценки на работы и оборудование обоснованны. Но насколько все сделано в соответствии с проектом? Эта доска предусмотрена в смете на 190 миллионов рублей? Вот эти вопросы мы и зададим прокуратуре, - заявил руководитель регионального исполкома ОНФ.

В департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на запрос "РГ" ответили, что строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Большом Селе завершено в конце 2020 года: запланированные на 2019-2020 годы работы выполнены в полном объеме, и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Администрация Большесельского района в марте завершила процедуру регистрации прав собственности на него и направила необходимые документы в областной департамент имущественных и земельных отношений для передачи объекта в областную собственность и закрепления его на праве хозяйственного ведения за ГП ЯО "Северный водоканал".

- Сейчас Северный водоканал ведет приемку объекта, в ее ходе в адрес администрации выдан ряд замечаний, которые практически устранены, - рассказали в департаменте ЖКХ, уточнив, что в начале последней недели апреля состоится итоговый комиссионный выход на объект "для приемки устраненных замечаний". После этого завершится процедура передачи объекта в хозяйственное ведение Северного водоканала и запуск очистных сооружений.

А до этого момента вонючая и мутная вода из шланга, видимо, так и будет прямиком отправляться в Юхоть...

Тем временем

Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области сейчас выясняют также обстоятельства загрязнения неизвестным белым веществом воды пруда вблизи деревни Городище Ярославского района. Зимой кто-то вывез на лед пруда два контейнера объемом один кубометр каждый, и весной содержимое емкостей попало в воду, окрасив ее в белый цвет. Специалисты региональной экоаналитической лаборатории взяли пробы воды из пруда для установления характера загрязнения. Владельцы контейнеров устанавливаются.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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