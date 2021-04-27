Под Тверью поисковики подняли останки 217 красноармейцев

В Ржевском районе Тверской области участники экспедиции "Ржев. Калининский фронт" подняли останки 217 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

"По состоянию на 26 апреля поисковиками подняты останки 217 красноармейцев", - сообщает официальный портал Российского военно-исторического общества.

В РВИО пояснили, что члены штаба экспедиции ведут учет поднятых останков, фиксируют данные из прочитанных медальонов, регистрируют прибывающих и уезжающих поисковиков, решают насущные бытовые вопросы и готовят торжественную церемонию закрытия Вахты Памяти, которая состоится у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату 29 апреля.

Шестая международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", которую проводит Российское военно-историческое общество при поддержке правительства Тверской области, Министерства обороны РФ, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ России, "Поискового движения России" и "Союза поисковых отрядов России", начала работу на месте ржевской битвы 18 апреля. В этом году в ней участвуют больше 700 поисковиков из 53 регионов России и ближнего зарубежья.