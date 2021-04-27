Житель Ярославля получил срок за "катание" полицейского на капоте авто

Житель Ярославля приговорен к четырем годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 1 сентября 2020 года. Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, во время проведения спецоперации сотрудники полиции потребовали мужчину остановиться для проведения с ним оперативно-розыскных мероприятий. Однако гражданин требование не выполнил, а, сев за руль автомобиля, попытался скрыться. При этом он наехал на выбежавшего навстречу полицейского, который упал на капот машины. Прибавив скорость, водитель сбросил полицейского на дорогу и скрылся.

Сотрудник полиции получил при этом открытую черепно-мозговую травму.

По словам официального представителя Яроблсуда Ольги Козловой, в судебном заседании подсудимый вину признал частично, объяснив, что принял полицейских за потребителей наркотиков и испугался. Сбрасывать с капота потерпевшего у него намерений тоже якобы не было: он остановился, чтобы мужчина слез, но в этот момент подъехал другой автомобиль, и ему пришлось продолжить движение.

Потерпевший и его коллеги, однако, указывали, что неоднократно представлялись подсудимому сотрудниками полиции и предъявляли служебные удостоверения.

В суде гособвинитель просил переквалифицировать действия обвиняемого со статьи УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" на более легкую статью "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", поскольку, по его мнению, умысел на причинение смерти полицейскому подтверждения в суде не нашел.

В итоге Ярославский областной суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима.