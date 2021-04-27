В Гидрометцентре дали прогноз погоды на майские праздники

По словам синоптика, температура окажется ниже климатической нормы практически во всех регионах европейской части страны. Местами пройдут сильные дожди. В частности, 27 апреля сильные осадки прогнозируются во Владимирской, Ивановской областях, в горах Туапсинского района Краснодарского края, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Не исключен и мокрый снег, который пройдет местами. А в Крыму, Ростовской области по ночам в ближайшие пару дней заморозки до -2 градусов. С 27 по 29 апреля и в Волгоградской области ночью до -2.
В Москве во вторник дождливо и прохладно. Днем +2…+9. 28 апреля также небольшой дождь и днем до 10 градусов тепла. Ночью по области заморозки до -2 градусов. 29 апреля - без осадков, ночью заморозки, но днем уже до 14 градусов тепла. В последний день апреля будет +10…+15 градусов и дождь. Первого мая облачно, дождь, ночью +4…+9, а днем +11…+16. По предварительному прогнозу, второго мая будет облачно, но без осадков. И днем уже воздух должен прогреться до 17 градусов.
В Санкт-Петербурге первого и второго мая - не более 10 градусов тепла. Первого мая может быть небольшой дождь. В Сочи ночью +12, а днем до +20. В Поволжье до 15 градусов тепла, а на Средней Волге до +20.
В Мурманской области всего +2…+4. Испортит первомайское настроение и дождь со снегом. В Архангельской области немного теплее - днем +7…+8 градусов.
В Екатеринбурге примерно, как и в Москве - днем на Первомай +16…+17 градусов. Второго мая прогнозируется дождь. В Тюмени днем +17…+20, дождь намечается также второго мая. В Омске первого мая 14 градусов тепла, второго мая - до +18. Без дождя. В Новосибирске не жарко +13…+14 градусов. Небольшой дождь. В Красноярске первого мая +11, второго мая - только +9. В Иркутске ожидается +12…+13 градусов.