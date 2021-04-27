В Гидрометцентре дали прогноз погоды на майские праздники

На европейской территории погоду до конца апреля и в начале мая будут определять циклоны. С ними придет прохладный воздух минимум на пять дней, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, температура окажется ниже климатической нормы практически во всех регионах европейской части страны. Местами пройдут сильные дожди. В частности, 27 апреля сильные осадки прогнозируются во Владимирской, Ивановской областях, в горах Туапсинского района Краснодарского края, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Не исключен и мокрый снег, который пройдет местами. А в Крыму, Ростовской области по ночам в ближайшие пару дней заморозки до -2 градусов. С 27 по 29 апреля и в Волгоградской области ночью до -2.

В Москве во вторник дождливо и прохладно. Днем +2…+9. 28 апреля также небольшой дождь и днем до 10 градусов тепла. Ночью по области заморозки до -2 градусов. 29 апреля - без осадков, ночью заморозки, но днем уже до 14 градусов тепла. В последний день апреля будет +10…+15 градусов и дождь. Первого мая облачно, дождь, ночью +4…+9, а днем +11…+16. По предварительному прогнозу, второго мая будет облачно, но без осадков. И днем уже воздух должен прогреться до 17 градусов.

В Санкт-Петербурге первого и второго мая - не более 10 градусов тепла. Первого мая может быть небольшой дождь. В Сочи ночью +12, а днем до +20. В Поволжье до 15 градусов тепла, а на Средней Волге до +20.

В Мурманской области всего +2…+4. Испортит первомайское настроение и дождь со снегом. В Архангельской области немного теплее - днем +7…+8 градусов.

В Екатеринбурге примерно, как и в Москве - днем на Первомай +16…+17 градусов. Второго мая прогнозируется дождь. В Тюмени днем +17…+20, дождь намечается также второго мая. В Омске первого мая 14 градусов тепла, второго мая - до +18. Без дождя. В Новосибирске не жарко +13…+14 градусов. Небольшой дождь. В Красноярске первого мая +11, второго мая - только +9. В Иркутске ожидается +12…+13 градусов.