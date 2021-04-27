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27.04.2021 12:25
Рубрика: Общество

Московское метро изменит режим работы на время репетиции парада Победы

Текст: Сергей Бабкин

Центральные станции метро Москвы вечером во вторник изменят режим работы на время репетиции парада Победы.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Военная техника прибыла в Москву для подготовки к параду Победы

Как уже писала "РГ", на сегодняшний вечер запланирована пешая тренировка водителей военной техники, задействованной в параде Победы. Это обычная практика перед выездом, военнослужащие детально изучают особенности маршрута.

В связи с этим с 19:00 станция "Библиотека имени Ленина" будет работать только как пересадка: вход и выход временно закроют. В то же время станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку.

Метро заработает в обычном режиме, как только закончится тренировка водителей.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы

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