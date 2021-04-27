Московское метро изменит режим работы на время репетиции парада Победы

Центральные станции метро Москвы вечером во вторник изменят режим работы на время репетиции парада Победы.

Как уже писала "РГ", на сегодняшний вечер запланирована пешая тренировка водителей военной техники, задействованной в параде Победы. Это обычная практика перед выездом, военнослужащие детально изучают особенности маршрута.

В связи с этим с 19:00 станция "Библиотека имени Ленина" будет работать только как пересадка: вход и выход временно закроют. В то же время станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку.

Метро заработает в обычном режиме, как только закончится тренировка водителей.