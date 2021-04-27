В Мытищах открыли памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову

На церемонии присутствовали представители Управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, а также курсанты Московского Суворовского училища, представители Юнармейского движения и родственники маршала Язова.

"Мужество, стойкость, преданность делу наших предшественников - солдат Великой Отечественной войны, полководцев послевоенного периода, ветеранов-военачальников, таких как Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром, - сказал во вступительном слове первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. - Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках".

Открыли памятник зять маршала Язова Александр Лосик и генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии Александр Белоусов. В завершение церемонии присутствующие возложили к памятнику цветы.

Маршал Язов скончался в апреле прошлого года после продолжительной болезни на 96-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли более 1,5 тысячи человек. На церемонии прощания министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что Язов всю жизнь посвятил военной службе, пройдя путь от курсанта до министра обороны.