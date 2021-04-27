На скамье подсудимых Ингодинского райсуда Читы - неказистый пожилой мужичок в камуфляжной кепке, серой кофте и ботинках без шнурков. Это 62-летний Николай Макаров, которому предъявили обвинение в убийстве начальника регионального управления ФСИН по Забайкалью, генерал-майора внутренней службы Евгения Шихова и читинского предпринимателя Виталия Раздобреева.

Суд арестовал Макарова на два месяца и назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

Трагедия произошла в минувшую субботу в государственном зоозаказнике "Ульдургинский", расположенном в Карымском районе Забайкальского края. По первоначальной версии следствия, 62-летний Николай Макаров взялся за ружье и начал палить в гостей в ходе конфликта с ними. Позднее эта версия не подтвердилась - причин для агрессии у него не было.

- Следствие установило, что перед совершением преступления Макаров находился в другом помещении домика. Без явных причин он вошел в зал и произвел выстрелы из охотничьего ружья, которое у него хранилось незаконно, - заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Злоумышленника, пытавшегося перезарядить двустволку, скрутили свидетели трагедии - в охотничьем домике в это время обедала компания из шести мужчин.

В Ингодинском райсуде пенсионер признался, что стрелял в людей, но, по его словам, "сделал это неумышленно" и сожалеет о содеянном. Мужчина твердо уверен, что убитые собирались с ним расправиться.

- Я хотел с ними поговорить. Если бы они не вскочили, я бы не стал стрелять. Хотел узнать, зачем они хотели меня убить, а они не стали объяснять. Безвыходное положение было - объяснил Макаров.

Пенсионер признался, что сожалеет о содеянном, но уверен, что убитые собирались с ним расправиться

Поговаривают, что в лихие 90-е мужчина был судим за хулиганство. По слухам, он не был официально трудоустроен в зоозаказнике "Ульдургинский" - жил в охотничьем домике, исполняя нехитрые обязанности сторожа.

Зачем забрались мужчины в лесные дебри в отрогах Даурского хребта? Отец погибшего Виталия Раздобреева в интервью СМИ рассказал, что в тот злополучный день они с сыном приехали поохотиться на рябчика. Сейчас действительно разрешена охота на медведя и на птицу. Однако из-за серьезной угрозы лесных пожаров власти региона ввели особый противопожарный режим еще 20 апреля.