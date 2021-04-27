Кузбасские предприятия СУЭК принимают поздравления с юбилеем компании

Сегодня, 27 апреля, 20-летний юбилей отмечает Сибирская угольная энергетическая компания.

За два десятилетия СУЭК Андрея Мельниченко приобрела статус одного из лидеров в стране и в мире по добыче угля, крупнейшего производителя тепловой и электрической энергии в Сибири. В настоящее время СУЭК обеспечивает надежной и доступной энергией свыше 5,5 млн жителей России, является гарантом энергобезопасности для десятков российских регионов.

Выполняя эту важнейшую для экономической и социальной стабильности страны миссию, СУЭК системно участвует в реализации национальных приоритетных проектов, содействует достижению целей устойчивого развития, инвестируя значительные средства в формирование комфортной городской среды, поддержку медицины, образования, культуры, спорта…

В день юбилея в адрес коллектива СУЭК приходят многочисленные поздравления от руководства страны и регионов, где работают предприятия Компании, партнеров и просто друзей. С 20-летием Компанию поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, ответственный секретарь комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Игорь Сечин, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Телеграмму коллективу и ветеранам СУЭК направил Президент России Владимир Путин. "СУЭК по праву считается одним из флагманов отечественной угольной энергетической промышленности и транспортной логистики. Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производственным успехам", - говорится в телеграмме.

Особо Владимир Путин отметил роль СУЭК в развитии территорий. "Отмечу огромный вклад СУЭК в совершенствование социальной структуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодежи", - подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что СУЭК и впредь будет достойно выполнять поставленные перед Компанией задачи - "на благо и в интересах общества".

Добавим, что всего за 20 лет своей истории СУЭК добыла 1,8 млрд тонн угля. Инвестиции в экономику и социальную сферу более триллиона рублей.

К поздравлениям первых лиц государства с 20-летием Сибирской угольной энергетической компании присоединились руководители регионов, где работают предприятия СУЭК Андрея Мельниченко.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В своем юбилейном приветствии губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул: "История СУЭК - это история большой, напряженной и слаженной работы команды профессионалов высочайшего класса. Решая масштабные производственные задачи и добиваясь впечатляющих результатов, СУЭК занимает достойное место на промышленной арене Кузбасса и нашей страны, укрепляет позиции угольной и энергетической отраслей региона".

Действительно, сегодня крупнейший региональный филиала СУЭК по объемам подземной добычи первый в России. Большинство угледобывающих предприятий по уровню производительности входит в число лидеров отечественной угольной отрасли. Шахтёрскими коллективами установлены десятки достижений российского и мирового уровня. Два бригадира - Владимир Мельник и Александр Куличенко - стали Героями Труда Российской Федерации. Десять горняков удостоились звания Героя Кузбасса.

Один из главных трендов развития региона - "Чистый уголь - зеленый Кузбасс". И компания "СУЭК-Кузбасс" является примером внедрения уникальных экотехнологий - утилизация метана на шахте имени С.М. Кирова, очистные сооружения модульного типа.

При этом Сергей Цивилев отметил, что "наряду с решением масштабных производственных задач СУЭК уделяет повышенное внимание значимым общественным программам и проектам, которые направлены на повышение качества жизни кузбассовцев". С самого начала своей деятельности в Кузбассе компания принимает участие в создании и реализации программ, направленных на развитие ряда шахтерских моногородов. Ежегодно в общей сложности при поддержке СУЭК в регионе осуществляется более сотни различных социально значимых акций и проектов.

Руководитель Кузбасса искренне пожелал всему коллективу СУЭК больших профессиональных успехов. "Пусть юбилейный год Компании откроет для всех вас новые возможности, позволит воплотить в жизнь яркие идеи!"

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс