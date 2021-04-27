Жителей российских регионов учат востребованным профессиям бесплатно

Более 10 тысяч россиян уже записались на обучение по программам WorldSkills в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Среди популярных направлений: предпринимательство, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, системное администрирование, сварочные технологии, IT-решения для бизнеса, поварское дело, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, инженерный дизайн.

Есть и уникальные программы, востребованные экономикой в отдельных регионах. Скажем, в Краснодарском крае и Крыму - виноделие, в Курской, Новгородской и Тамбовской областях жителей планируют обучать современной мясопереработке, а в Дагестане и Оренбургской области - пчеловодству.

Более 70% обучения по программам WorldSkills - это освоение практических навыков в современных мастерских. Обучение длится до 3 месяцев, проходит на базе более 1200 площадок по всей стране - это колледжи, вузы, учебные центры. В конце - практический демонстрационный экзамен, на котором студент показывает все, чему научился.

- Все выпускники программ профподготовки WorldSkills, кроме документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). Он позволяет работодателю увидеть, какими профессиональными навыками соискатель владеет, - рассказали "РГ" в " WorldSkills Россия". - Например, выпускник по кирпичной кладке может уверенно читать чертежи, менее компетентен в отделке стыков, но успешно выполняет кладку по прямой.

Подать заявку на обучение и узнать больше можно на сайте trudvsem.ru.

Кстати, Томский государственный университет в рамках нацпроекта "Демография" тоже начал набор на 37 собственных программ: программист 1С, data-аналитик, бухгалтер субъекта малого бизнеса и другим. Записаться на обучение могут не только люди, ищущие работу, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины с детьми-дошкольниками; люди в возрасте 50+.

- Мы не просто ведем набор на сильные вузовские программы, но еще и помогаем людям определиться с тем, какую профессию они хотели бы освоить. При регистрации наши сотрудники разговаривают с каждым желающим пройти обучение, помогают выбрать самую подходящую программу, - говорит Михаил Шепель, директор Межрегионального центра ДПО и содействия занятости. - Наша глобальная задача - не просто обучить человека, а сделать его конкурентным на рынке труда, чтобы он действительно смог найти работу или же запустить свое дело.

Томский университет проводит программы переобучения, опираясь на потребности региона. Так, в 2020 году по запросу местного IT-сообщества был запущен курс повышения квалификации по специальности "Project manager в IT". А в феврале стартовала пилотная программа для подготовки бизнесменов и самозанятых "Предпринимательство: от идеи до старта".

Справка "РГ"

Федеральный проект "Содействие занятости" в рамках нацпроекта "Демография" ориентирован на россиян, которые ищут работу и обратились в службу занятости - они могут пройти переобучение. Образовательные программы при этом должны учитывать актуальные запросы компаний, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. Ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получат не менее 115 тысяч человек.