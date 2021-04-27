На Северном Кавказе появился астрофизический туризм

Путешествие "Тайна второй Луны", придуманное 21-летним студентом из Пятигорска и владельцем турфирмы Кириллом Лазоренко, вошло в пятерку лучших отечественных маршрутов выходного дня. Оно получило третье место на конкурсе Всероссийской туристской премии 2020 года, который проводится при информационной поддержке Ростуризма.

Молодой предприниматель уверен, что возможность уединиться в горах, чтобы понаблюдать в телескоп за жизнью Вселенной, станет новым трендом. Авторский маршрут открыт в прошлом году, и его уже прошли свыше 500 гостей Кавказских Минеральных Вод.

Эксклюзивные поездки организуют не только в ясную безоблачную погоду, но и во время масштабных небесных явлений, таких как парад планет в июле 2020 года или мощный метеорный поток-гигант Геминиды в середине декабря. Тур совмещает посещение природных достопримечательностей (прогулки в долине Нарзанов и на плато Шаджатмаз, откуда открывается вид на Главный Кавказский хребет с седовласым Эльбрусом) и вечерние интерактивные занятия на Кисловодской горной астрономической станции.

- Главная цель тура - приобщить людей к одной из самых интересных наук, я говорю об астрономии, - улыбается Кирилл Лазоренко. - Помимо вечернего есть и дневной маршрут: в специальный телескоп-гелиограф туристы могут посмотреть на Солнце, разглядеть движущиеся языки пламени на его поверхности и пятна. Прошлый сезон обозначил новые предпочтения отдыхающих: все чаще вместо вялого загорания на пляже они стремятся небольшой компанией посетить девственные уголки природы. Те, кто впервые побывал на Кавказе, искренне удивлялись красоте горных ущелий, налаженному сервису, инфраструктуре. Хотя миф, что здесь небезопасно, до сих пор живет.

Собственную турфирму Кирилл открыл три года назад. Конечно, не обошлось без трудностей: поначалу юноша сам был и менеджером, и водителем, и директором. Затем он четко структурировал отделы компании, разделив продвижение, маркетинг, финансы.

- Сфера услуг хороша тем, что требует минимальных затрат. Можно работать из дома - на первых порах достаточно иметь компьютер и конструктор сайтов, - признается Лазоренко. - Моя же история, как предпринимателя, началась еще в школьные годы. Помню, на летних каникулах я арендовал киоск во дворе и каждое утро ездил на оптовый рынок за овощами и зеленью, нанял продавца. Так скопил деньги на первый телескоп - 114-миллиметровый рефлектор. Читал много литературы по астрономии и параллельно увлекся туризмом. В старших классах я активно включился в общественную работу, создал авторский проект "Сверху виднее". С молодежью города совершал восхождения на горы-лакколиты в КМВ, позже ездил в соседние регионы. Мы побывали в Архызе, Тебердинском заповеднике, занимались трекингом на Эльбрусе. А когда научился составлять маршруты, закладывать в них коммерческую составляющую, подумал: почему бы не создать свою турфирму? Привлек друзей, приглашал студентов на производственную практику. Сейчас в компании постоянно работает пять человек.

"Тайна второй Луны" - не просто привлекательная метафора. Все знают, что у Земли один спутник. Но всегда ли было так? Назвать так маршрут Кирилла вдохновил привезенный друзьями кусочек метеорита из Мексики и его возможная связь с изысканиями американского геолога Уильяма Кэссиди. В 1961 году во время экспедиции на равнину Кампо-дель-Сьело в Аргентине тот обнаружил множество осколков метеорита, состоящих на 90 с лишним процентов из чистого железа. Лабораторный анализ показал, что фрагменты, разбросанные в радиусе 75 километров, принадлежат одному небесному телу, которое, вполне вероятно, вращалось по эллипсоидной орбите Земли и было его вторым спутником.

Ученый сделал вывод: огромный метеорит упал на поверхность планеты не сразу, а постепенно сближаясь с ней, и в конце концов, войдя в атмосферу, он распался на обломки разной величины (самый крупный образец весил 33,4 тонны). Внушительный кусок массой 635 килограммов стоит у входа в Британский музей. Более мелкие фрагменты находят и поныне. Так что участникам астротура Луну покажут с необычного ракурса, ведь на ее изрытой кратерами от метеоритной бомбардировки поверхности кроются следы исчезнувшего спутника.

На Кисловодской горной астрономической станции туристы смогут разглядеть движущиеся языки пламени и пятна на Солнце, а в Карачаево-Черкесии увидеть крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600. Фото: Мария Плотникова/РИА новости

В этом году Лазоренко реализует специальную программу Space, которая будет включать эксклюзивные астротуры в 12 городах ЮФО, СКФО и Карелии, обучение для детей и семинары. Сначала он планирует организовать серию "небесных" походов в Крым, опорной точкой станет Феодосия. Почему именно этот город? Все очень просто: в созвездии Кассиопея, расположенном недалеко от Большой Медведицы, светит яркая звезда-гигант Каф. Похожее название носила Феодосия в античности - Кафа.

Астротуризм в России только-только набирает популярность, хотя за рубежом это направление очень востребовано. Основные центры сосредоточены в Чили, Южной Африке, Иордании, на Гавайских островах, где владельцы отелей и маленьких гостиниц устанавливают на крышах телескопы для любознательных постояльцев.

Настоящие космические смотровые площадки расположены в малонаселенных горных районах. Именно в таких местах нет "светового купола", накрывающего мегаполисы

Однако настоящие космические смотровые площадки расположены в малонаселенных горных районах. Именно в таких местах нет "светового купола", накрывающего мегаполисы - так называемого светового загрязнения. Есть подобные объекты и в России. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН в Архызе (Карачаево-Черкесия), где самое темное небо в Европе, открыта для посещения. Причем гости, желающие совершить ночную экскурсию по звездному небу, могут остановиться в одной из гостиниц на научной площадке.

Обсерватория создана в 1966 году и является крупнейшим отечественным астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. У нее имеются оптический телескоп БТА с диаметром главного зеркала шесть метров и крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600 (с незаполненной апертурой) с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 метров. БТА установлен на склоне горы Пастухова на высоте 2070 метров. РАТАН-600 находится на окраине станицы Зеленчукской на высоте 970 метров. Туристы могут побывать на обоих объектах.

А во время ночной экскурсии с помощью телескопа CELESTRON они увидят планеты, галактики, скопления звезд. На все вопросы ответит профессиональный экскурсовод - научный сотрудник САО РАН. Кстати, на днях в поселке Нижний Архыз открылась выставка, посвященная радиотелескопу РАТАН-600. Этот аппарат позволяет исследовать как близкие объекты, так и очень удаленные. Также на базе карачаево-черкесской обсерватории астрономы организуют недельные экспедиции, сочетающие мастер-классы и походы с погружением в атмосферу исследований и открытий.

Интерес к теме космоса подогревают и образовательные программы. К примеру, в Северной Осетии сотрудники Школы космонавтики, работающей в стенах недавно реконструированного владикавказского планетария, собственноручно собрали учебный луноход, а затем создали площадку для его испытаний - лунодром. Событие приурочили к 60-летию полета Юрия Гагарина. Во дворе планетария выделена зона отдыха с двумя телескопами с тысячекратным увеличением. Здесь установлены гранитные шары-планеты, изображающие Солнечную систему.

В местном музее космонавтики часть коллекции - устройства, прошедшие наземные испытания. Макеты же созданы конструкторами НПО им. Лавочкина и являются точными уменьшенными копиями уникальных аппаратов. Астрономическая площадка организована и оснащена таким образом, что позволяет проводить экскурсии и занятия, интересные всем, независимо от возраста. А наблюдаемую в телескоп картину при необходимости могут транслировать в звездном зале планетария.

Так что астрономические туры, скорее всего, будут только набирать популярность. К тому же в Дагестане, вполне возможно, появится космический объект, который наверняка привлечет внимание тысяч путешественников. Как писала "РГ" ("Ракета стартует с Кавказа", "РГ" N 8 от 19.01.2021), частная компания совместно с корпорацией развития республики прорабатывает возможность строительства космопорта "Европа" на севере региона для запуска малых и сверхлегких ракет. Сумма инвестиций составит 600 миллионов рублей. На площадке разместят две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс производства ракет, аэродром и гостиницу для туристов и работников. Сейчас проект изучается, ведь для подтверждения его целесообразности необходимо провести комплекс различных экологических и технических исследований и экспертиз. .